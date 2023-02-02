Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував жінку в Подільському районі столиці

Фігурант слідкував за потерпілою з моменту, як вона вийшла з приміщення банку та в темному провулку вихопив в неї сумку з особистими речами. Підозрюваний – наркозалежний місцевий мешканець, під час обшуку в його оселі оперативники вилучили викрадене майно та повернули його власниці.

Днями до столичної поліції звернулась стурбована жінка, яка повідомила що її пограбували на вулиці Кирилівській. На пошуки злочинця були скеровані співробітники карного розшуку та дільничні офіцери поліції.

Правоохоронці з’ясували, що порушник слідкував за пенсіонеркою з того часу, коли вона вийшла з приміщення банку та прямувала додому. Опинившись із жертвою в темному провулку, кривдник вихопив в пенсіонерки сумку та втік.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські із залученням працівників сектору кримінального аналізу встановили особу підозрюваного та невдовзі затримали його. Фігурант – неодноразово судимий наркозалежний місцевий мешканець, 1989 року народження.

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою оголосили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва