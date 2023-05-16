Трамвайна сварка жінки з чоловіком завершилася ножовим пораненням останнього

Зловмисниця спричинила потерпілому ножове поранення, ледь не позбавивши життя. Правоохоронці повідомили громадянці про підозру у замаху на вбивство.

Подія сталася близько сьомої години вечора в Одесі на вулиці Привозній. Про неї до поліції повідомили з лікарні, куди непритомного 37-річного чоловіка доставили з проникаючим пораненням грудної клітки в ділянці серця. Містянин досі перебуває у реанімації у важкому стані.

Співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що того вечора чоловік та нетвереза жінка посварилися в салоні трамвая, де та нецензурно лаялася зі знайомою. На зауваження попутника одеситка ще більше обурилася, конфлікт загострився, виникла штовханина, унаслідок якої громадянин ударив опонентку в обличчя, а потім вийшов на зупинці. Ображена містянка наздогнала кривдника і завдала йому удар у груди ножем, який дістала із сумки. Постраждалий, тримаючись якийсь час на ногах, взявся заспокоювати зловмисницю, яка продовжувала розмахувати перед ним ножем, а потім упав, і жінка відразу ж втекла.

Під час слідчо-оперативних заходів, зокрема опитавши свідків події, поліцейські встановили особу правопорушниці і наступного дня затримали її за місцем мешкання. Вона співпрацює зі слідством, висловила щире каяття і зізналася, що знаряддя злочину викинула. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.

«На підставі зібраних доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської кружної прокуратури повідомили 37-річній фігурантці про підозру у закінченому замаху на вбивство, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Підозрювана затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – розповів начальник територіального підрозділу поліції Вячеслав Барба.

ГУ Національної поліції в Одеській області