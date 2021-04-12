На Сумщині прикордонники затримали українця, який намагався незаконно потрапити до РФ

Так, учора в безпосередній близькості від держрубежу в районі населеного пункту Попівка прикордонний наряд під час спроби незаконного перетинання українсько-російського кордону затримав правопорушника.

Ним виявився 29-річний громадянин України, мешканець Дніпропетровщини.

Наразі тривають заходи із встановлення усіх обставин припиненого правопорушення. За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіку загрожує адміністративна відповідальність. Його подальшу долю вирішить суд.

sumy.today за матеріалами Сумського прикордонного загону