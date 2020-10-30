На Чернігівщині поліцейських засуджено за хабарництво

Чернігівською обласною прокуратурою забезпечено підтримання обвинувачення щодо трьох працівників поліції, яким інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Прокурором доведено, що працівники одного з відділів поліції області за попередньою змовою одержали від особи неправомірну вигоду у розмірі 5000 грн. за невжиття заходів для проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння та нескладання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП.

Відтак вироком Срібнянського районного суду Чернігівської області від 19.10.2020 працівникам поліції призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є їх власністю, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю упродовж 2 (двох) років.

Вирок законної сили не набрав. // cheline.com.ua