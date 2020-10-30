На Чернігівщині поліцейських засуджено за хабарництво

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Чернігівською обласною прокуратурою забезпечено підтримання обвинувачення щодо трьох працівників поліції, яким інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Прокурором доведено, що працівники одного з відділів поліції області за попередньою змовою одержали від особи неправомірну вигоду у розмірі 5000 грн. за невжиття заходів для проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння та нескладання протоколу про адміністративне правопорушення  за ст. 130 КУпАП.

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Відтак вироком Срібнянського районного суду Чернігівської області від 19.10.2020 працівникам поліції призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є їх власністю, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю упродовж 2 (двох) років.

Вирок законної сили не набрав. // cheline.com.ua

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