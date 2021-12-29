В Одесі поліцейські викрили жителя Роздільнянської тергромади, який обкрадав автомобілі містян

В нічний час 24-річний зловмисник підшукував у дворах іномарки, демонтував з них бічні дзеркала і залишав автовласникам записки з пропозицією викупити своє майно.

Правопорушника правоохоронці затримали і вилучили в нього ґаджет, з якого він вів переписку з потерпілими, а також частину викрадених з їхніх транспортних засобів складових.

«З’ясувалося, що фігурант нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за шахрайство та крадіжки. Нині чоловіку оголосили підозру у вчиненні шістьох майнових злочинів, передбачених ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. За них йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Зараз молодик перевіряється на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території Одеси», — повідомив заступник начальника відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Костянтин Стариченко.

Одеське районне управління поліції № 1