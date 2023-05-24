В Одесі поліцейські викрили зловмисника у махінаціях із продажу автомобілів

Засуджений за розбійний напад та пограбування чоловік вирішив продовжити свою злочинну діяльність безпосередньо у виправній колонії і почав ще й шахраювати.

Викрили та задокументували протиправну діяльність фігуранта слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативним супроводом працівників управління протидії кіберзлочинам в Одеській області та державної установи «Одеська виправна колонія № 14» під процесуальним керівництвом прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Правоохоронці встановили, що правопорушник створив на одній із інтернет-платформ фейкове оголошення щодо продажу автомобіля «ВАЗ 2110» і встиг отримати за нього завдаток від 7 громадян. Потерпілі перерахували зловмиснику в середньому по 500 гривень. Втім після отримання від людей грошей, «автовласник» припинив із ними спілкування.

Поліцейські провели за місцем перебування фігуранта обшук та вилучили чорнові записи й мобільний телефон, з якого він здійснював протиправну діяльність.

За наявністю достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, чоловіку повідомили про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Тепер, окрім раніше присуджених правопорушнику вісьмох років позбавлення волі, термін його перебування у в’язниці може продовжитись ще на три роки.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними з передоплатою за товари чи послуги і уникати її, якщо продавець не є перевіреною особою або компанією.

Національна поліція України