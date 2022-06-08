В Одесі поплічника окупантів засуджено до 8 років ув’язнення

Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно мешканця Одещини за фактом сприяння діяльності терористичної організації та незаконного поводження з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно мешканця Одещини за фактом сприяння діяльності терористичної організації та незаконного поводження з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вироком Приморського районного суду м. Одеси зловмисника визнано винними та засуджено до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що чоловік, будучи прихильником «русского мира» та підтримуючи на території України незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій представниками збройних формувань Російської Федерації, за допомогою месенджеру «Telegram», надавав представникам так званої «ЛНР» інформацію щодо кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України, блокпостів територіальної оборони, прикордонних загонів, чисельності особового складу.

Також засуджений повідомляв про осіб, які допомагають та сприяють Збройним Силам України на території Одеської області, зокрема, колишнього Біляївського та Білгород-Дністровського районів.

Крім того, чоловік, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав за місцем свого мешкання гладкоствольну вогнепальну зброю та вибухову речовину типу гексоген.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури