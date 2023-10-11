В Одесі повідомили про підозру двом чоловікам, які торгували бойовими гранатами

Задокументували протиправну діяльність чоловіків 40 та 41 років співробітники Управління Служби безпеки України та слідчі Одеського районного управління поліції № 1. Правопорушникам загрожує позбавлення волі.

Встановлено, що спільники разом збули місцевому жителю за шість тисяч гривень дві гранати РГД-5 та одну – РГН, а отримані за незаконну угоду гроші поділили між собою. Згодом старший за віком чоловік, діючи вже самостійно, продав за дві тисячі гривень «клієнту» гранату іноземного виробництва.

Слідчі разом з працівниками управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області вилучили небезпечні предмети з незаконного обігу та скерували їх на експертизу. За висновками спеціалістів, вони належать до бойових припасів та придатні до вибуху.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили правопорушникам про підозру у носінні, зберіганні, придбанні, передачі та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених групою осіб за попередньою змовою. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. За клопотанням поліцейських, одного підозрюваного вже помістили під варту, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу другому підозрюваному. Слідство триває. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення походження бойових припасів та усіх осіб, причетних до їх незаконного обігу», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Вікторія Якушева.

Одеське районне управління поліції №1