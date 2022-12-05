В Одесі повідомили про підозру у колабораціонізмі проросійськи налаштованій «блогерці»

32-річна пропагандистка поширювала у соціальних застосунках «Tik Tok» й «Telegram» публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України.

Правоохоронці встановили, що правопорушниця у своїх відеороликах закликала кремлівського диктатора якомога активніше бомбардувати територію України й помститися за Кримський міст. Жінка зневажливо висловлювалась про українців та запевняла, що готова заплатити будь-яку ціну за настання «російського миру».

«За наявністю достатніх доказів, які правоохоронці зібрали в ході досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора», – повідомила начальниця сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Марина Трофимова.

Одеське районне управління поліції № 1