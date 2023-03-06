В Одесі СБУ затримала заступника голови ОВА

У соцмережах з’явилась інформація, що Ткачука затримали нібито за підозрою в отриманні хабаря.

В понеділок, 6 березня, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука.

Як заявив керівник ОВА Максим Марченко, наразі тривають слідчі дії.

“Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни. Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше”, – заявив Марченко.

Він зазначив, що ніколи не погодиться з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають.

У соцмережах з’явилась інформація, що Ткачука затримали нібито за підозрою в отриманні хабаря. // УНІАН