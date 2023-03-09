В Одесі співробітницю поліції підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність 27-річної співробітниці поліції одного з Одеського РУП до протиправної діяльності.

Зловживаючи службовим становищем, поліцейська з обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики привласнила майже 6 000 доларів США, вилучених в рамках одного з кримінальних проваджень. Крім цього, вона внесла фіктивні відомості у журнал обліку речових доказів та видала завідомо неправдивий офіційний документ – квитанцію про отримання речдоків.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України