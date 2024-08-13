В Одесі у шахрайстві викрили іноземця

Зловмисник замовляв в інтернеті сучасні смартфони, під час перевірки у поштових відділеннях підміняв їх на кнопкові і відмовлявся від посилок. Унаслідок цих махінацій підприємству поштового зв’язку довелося відшкодувати клієнтам вартість втраченого товару. Збитки сягнули майже 64 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Про шахрайство поліцейським сповістили представники поштового товариства. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник на одній з інтернет-платформ підшукував оголошення про продаж мобільних телефонів, під вигаданим ім’ям через месенджер зв’язувався з продавцями з різних куточків України і домовлявся з ними про купівлю у них гаджетів за умовою післяплати, а доставку замовляв у поштові відділення Одеси.

Надалі, коли надходили посилки, покупець вдавав, що перевіряє їх вміст, натомість непомітно заміняв новенькі смартфони на старі, кнопкові, які готував заздалегідь. Після такої оборудки зловмисник відмовлявся забирати замовлення та розраховуватися за нього, повертав посилку і йшов геть з сучасним телефоном у кишені.

Працівники відділень зв’язку добросовісно відправляли товар назад, а пізніше отримували обурення від власників, які виявляли підміну.

Наразі встановлено чотири факти таких оборудок, за якими поштове товариство виплатило людям компенсацію більше 64 тисяч гривень.

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили правопорушника. Ним виявився 41-річний громадянин однієї з країн Азії, який понад 10 років мешкає в Одесі і має відповідну посвідку.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка і вилучили вказані смартфони, на які наклали арешт і долучили до провадження.

«За наявності достатніх доказів, ми під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. За скоєне чоловіку загрожує штраф від 51 тис. до 68 тис. грн або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Нині слідчі перевіряють іноземця на причетність до аналогічних правопорушень. Слідчі дії тривають», – розповіла слідча Одеського районного управління поліції № 1 Владислава Білоконь.

Одеське районне управління поліції № 1