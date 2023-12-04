В Одесі учасники злочинної групи видавали себе співробітниками СБУ і вимагали гроші у військовозобов’язаних

Зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою і залякували мобілізацією. Їх затримали на вимаганні 20 тисяч доларів. За скоєне правопорушникам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно із працівниками Головного управління Внутрішньої безпеки СБУ.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів Одещини, один з яких судимий за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом, знаходили чоловіків, які за віком підлягають мобілізації, і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, погрожували насильством та вимагали гроші у якості відкупу від мобілізації.

У ході слідчо-розшукових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20-ти тисяч доларів в одного із потерпілих. Правопорушників затримали безпосередньо на місці події.

Під час затримання у них вилучили підроблені посвідчення співробітників спецслужби, амуніцію з її емблемами, мобільні телефони, 4900 доларів та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури Південного регіону повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Підозрювані поміщені до ізолятора тимчасового тримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини