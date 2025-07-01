На Закарпатті держреєстраторка підробила документи на 2500 гектарів лісу

Прокурори Хустської окружної прокуратури затвердили і направили до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки за незаконну реєстрацію земельних ділянок лісового фонду, право розпорядження якими належить державі.

Загальна площа цих земель складає 2555 гектарів. Їх орієнтовна вартість – майже 54 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена незаконно повторно зареєструвала за Міжгірською селищною радою 107 ділянок лісогосподарського призначення. Хоча достовірно знала, що попередня аналогічна реєстрація по цим ділянкам для селищної ради анульована наказом Мін’юсту у 2023 році.

Підставою для її анулювання стало те, що до комунальної власності територіальних громад належать всі землі державної власності, розташовані поза територією населених пунктів, але у межах громад, окрім земель лісового фонду.

Обвинуваченій інкриміновано несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, складання і видачу завідомо підроблених рішень державним реєстратором (ч. 3 ст. 362, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Хустського райуправління поліції ГУНП у Закарпатській області за оперативного супроводу сектору кримінальної поліції Хустського РУП та управління протидії кіберзлочинів в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури