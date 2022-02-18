Бізнесмен постачав у столичні школи «масло» без масла

На Київщині поліцейські вилучили 16 тонн фальсифікованої продукції

За результатами експертиз встановлено, що харчові продукти не відповідають вимогам безпечності. Приватний підприємець реалізовував товар не лише на ринку держави, а й постачав його у шкільні їдальні. Наразі фігуранту оголошено про підозру. Якби вилучений фальсифікат був реалізований, бізнесмен міг заробити понад 5,5 млн грн.

Співробітники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції зібрали матеріали щодо постачання фальсифікованої молочної продукції у навчальні заклади столиці. За даним фактом слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що небезпечну продукцію у школи доправляв приватний підприємець, який обладнав потужний цех з виготовлення молочних продуктів на території Київщини.

Поліцейські із залученням фахівців Держпродспоживслужби України провели обшуки за місцем виробництва сурогату. Правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виробництва фальсифікованої продукції, зокрема пакувальні матеріали інших виробників, підробку яких здійснював фігурант. Крім того, виявлено 16 тонн фальсифікату, який мав потрапити на ринок держави, в тому числі у шкільні їдальні.

За висновками проведених судових експертиз і товарознавчої експертизи встановлено, що харчові продукти не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, що діють в Україні. Сума вилученого фальсифікату становить понад 5,5 млн грн.

Національна поліція України