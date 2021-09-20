Оголошено про підозру членам злочинної групи, які виготовляли та розповсюджували дитяче порно

Днями поліцейські оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії та його 23-річній дружині за 40 злочинними фактами, пов’язаними з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також торгівлею людьми.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, в липні минулого року поліцейські затримали зловмисників, які під виглядом дитячої модельної агенції виготовляли та розповсюджували продукцію порнографічного характеру.

Зловмисники облаштували дитячу студію в приватному будинку, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.

Громадянину Австрії слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), а його спільниці – за аналогічною статтею Кримінального кодексу України та ч. 2, ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За такі злочини зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області