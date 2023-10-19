Бив головою об батарею – до 11 років засуджено чоловіка за вбивство сусідки

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджений часто конфліктував з потерпілою. Одного вечора, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він зайшов до будинку сусідки, де в них стався черговий конфлікт. На ґрунті суперечки чоловік тричі вдарив 84-річну жінку, від чого вона впала на підлогу. Після цього схопив її за голову та декілька разів бив чолом об батарею.

Усвідомивши що потерпіла померла, він переклав її тіло на ліжко та втік з місця злочину.

Попри те, що чоловік своєї вини не визнавав, суд підтримав позицію прокурора та засудив його до 11 років позбавлення волі.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура