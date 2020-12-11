В Одесі уродженцю Луганщини оголосили підозру в катуванні дитини співмешканки

Щоб довести винуватість зловмисника, правоохоронцям знадобилося кілька місяців.

Як покарання за неправильну вимову 37-річний раніше судимий за злочини проти власності, життя та здоров’я людини та громадського порядку чоловік завдавав 5-річному пасинку морального та фізичного страждання, змушуючи всю ніч стояти в кутку чи битися головою об стіну. Зловмисник бив хлопчика ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, завдавав удару ногами в пах.

Мати дитини чоловіка боялася, бо сама систематично потерпала від його жорстокості. На сполох забила бабуся, коли побачила на тілі онука синці та гематоми.

Лікарі виявили у хлопчика тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та численних гематом.

Щоб довести винуватість зловмисника, правоохоронцям знадобилося кілька місяців.

Національна поліція України