В Одесі вагітна жінка вигадала історію про групове зґвалтування

За даними журналістів, псевдопостраждала забрала заяву з поліції після того, як конфліктна ситуація вирішилася.

Інформація про те, що в Одесі вагітна жінка познайомилася з чоловіками біля супермаркету і була зґвалтована ними по черзі, виявилася фейком.

Жінка сама придумала моторошну історію, щоб помститися своєму хлопцеві після конфлікту через немитий посуд, повідомляє “Одесса.онлайн” з посиланням на відомості поліції.

“При виході із супермаркету “АТБ” на вулиці Ільфа та Петрова в Одесі жінка, що була на 7-му тижні вагітності, познайомилася з чоловіком, який запросив її на вечерю до себе додому. У його квартирі було ще двоє чоловіків, які почали чіплятися до гості”, – повідомили місцевому Telegram-каналі.

Пізніше журналісти дізналися в поліції, що правоохоронцям надходила заява про групове зґвалтування, проте вона виявилася фейковою – “постраждалу” не ґвалтували. // Діло