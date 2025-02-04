В Одесі військовослужовця РТЦК та СП викрили у зловживанні впливом для «спасіння» від мобілізації

Зловмисника затримали під час отримання хабаря за «послугу» з видалення клієнта з бази розшуку. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що 29-річний солдат одного з одеських районних центрів комплектування та соціальної підтримки розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що за грошову винагороду може вплинути на службових осіб РТЦК та СП і допомогти військовозобов’язаним чоловікам у вирішенні питань щодо уникнення мобілізації до лав ЗСУ.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували, як військовослужбовець пообіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу із зняттям статусу «розшукуваних». Одному клієнту з Одеси «послуга» коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, – удвічі дорожче.

Слідчі поліції затримали ділка в процесуальному порядку під час отримання ним грошей від одесита. Як речові докази поліцейські вилучили у військового 500 доларів, мобільний телефон, документацію та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме: в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1