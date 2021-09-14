Видав завідомо неправдиві документи та продав земельну ділянку – повідомлено про підозру колишньому селищному голові

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру колишньому селищному голові за фактом зловживання службовим становищем та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова однієї із селищних рад Харківської області підписав рішення та протокол сесії з питань продажу земельної ділянки, які фактично на голосування під час пленарного засідання винесено не було.



У подальшому селищним головою підписано договір-купівлі продажу земельної ділянки комунальної форми власності площею майже 2 тис. кв. м, чим спричинено матеріальну шкоду інтересам територіальної громади.

Незаконні дії вчинено шляхом зловживанням службовим становищем, з порушенням норм Земельного кодексу України щодо обов’язкового продажу земельних ділянок на земельних торгах.

Окрім цього, службова особа, ігноруючи вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до яких виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання регулювання земельних відносин, видав завідомо неправдиві документи та продав земельну ділянку особам, які не мали права на придбання вказаної земельної ділянки.

10 вересня 2021 року колишньому селищному голові повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури