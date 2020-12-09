В Одесі встановлюють особу, яка намагалася підпалити автомобіль місцевої жительки

Зловмисник кинув на капот «BMW», припаркованій на вулиці Канатній, пляшку із займистою сумішшю, підпаливши її. Однак розповсюдитися вогню завадив охоронець парковки, який вчасно погасив полум’я.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (Замах на вмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Приморський відділ поліції в м. Одесі