В Одесі викрито трьох зловмисників, які пограбували на вулиці громадян

Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Усім загрожує ув’язнення.

Один правопорушник у Київському районі міста помітив на шиї перехожої пенсіонерки золотий ланцюжок із підвіскою і, захотівши заволодіти ними, пішов слідом за жінкою. Увійшовши у двір багатоповерхівки, зловмисник підбіг до одеситки, вдарив її по обличчю, від чого вона втратила рівновагу і впала, та зірвав з шиї золоті прикраси вартістю 3000 гривень. Наразі співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 вживають заходів щодо повернення потерпілій викраденого майна.

Другий правопорушник вирішив привласнити собі речі чоловіка, який задрімав на лавочці у Старобазарному сквері. Спочатку зловмисник тихцем почав перерізати ножем ремінець на сумці громадянина, а коли він прокинувся, вирвав сумку і втік. Згодом перевіривши її вміст, правопорушник виявив всередині гаманець з грошима та мобільний телефон. Загальна вартість викраденого склала 3000 гривень. Привласнені речі слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 вилучили та повернули власнику, а гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби.

Третій правопорушник, теж судимий за майнові злочини, ввечері на вулиці Генерала Бочарова підійшов до перехожого чоловіка і попросив викликати йому таксі. Коли громадянин дістав телефон і почав набирати номер, зловмисник вихопив у нього з рук гаджет і втік. Чуже майно вартістю майже 5000 гривень поліцейські у нього вилучили.

Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Київської, Приморської та Суворовської окружних прокуратур міста Одеси повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, а саме, в залежності від скоєного, у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, зокрема у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, та вчиненому повторно. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі від семи до десяти років. Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції № 1, ВП № 3 ОРУП №1