В Одесі заблоковано котрабанду екстазі у посилках із косметикою

В Одесі Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропів із Євросоюзу. Організатора наркотрафіку затримано з партією екстазі на 1,3 мільйона гривень за тіньовими розцінками.

За даними досудового слідства, наркотики зловмисник замовляв за кордоном на спеціалізованому сайті. В Україну «товар» потрапляв через сервіси міжнародного поштового зв’язку під виглядом косметичної продукції. Клієнтів одесит підшукував через інтернет.

Затримали зловмисника поряд із поштовим відділенням після отримання чергового відправлення із 0,5 кілограма МДМА.

Під час обшуків за місцем проживання одесита та в його автомобілі виявлено розфасовані психотропні речовини і обладнання для пакування. Також правоохоронці знайшли у зловмисника листування із замовниками про наркоторгівлю.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування наркотрафіку.

Викриття злочинної діяльності проводилось спільно з Київською митницею Держмитслужби України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

СБУ