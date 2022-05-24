В Одесі затримали чергового організатора незаконного «трансфера» через кордон

Протиправну діяльність фігуранта викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського райуправління поліції №1.

Як встановили поліцейські, організував «трансфер» для чоловіків, яким заборонено перетин державного кордону під час дії воєнного стану, місцевий мешканець. Останній займався виготовленням документів, які надавали особам можливість виїхати за кордон. Вартість такої послуги «бізнесмен» оцінив у 8500 доларів США.

Учора, 23 травня, оперативники та слідчі викрили організатора оборудки. З місця затримання поліцейські вилучили гроші.

Наразі вирішується питання про затримання чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська окружна прокуратура м. Одеси.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України