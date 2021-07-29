В Одесі затримали групу осіб, підозрюваних у розбійному нападі та вимаганні грошей у підприємця

До обрання запобіжного заходу фігуранти поміщені в ізолятор тимчасового тримання.

До поліції звернувся 46-річний підприємець із заявою про те, що група осіб систематично вимагає у нього гроші.

Зі слів потерпілого, зловмисники приходили до нього додому, де побили та заволоділи 65-ма тисячами гривень. За кілька днів вони приїхали вже до торговельного лотка потерпілого та вимагали ще грошей, мотивуючи тим, що вказаної вище суми недостатньо. В подальшому правопорушники відібрали у потерпілого ще близько 10 тисяч гривень, два мобільних телефони, ключі та документи на автомобіль «Мерседес» та заволоділи самим транспортним засобом.

У ході слідчо-розшукових заходів оперативники обласної поліції встановили, що до протиправних діянь причетні шестеро чоловіків віком від 25-ти до 32-х років, один з яких — родич колишньої співмешканки потерпілого, а ще один — іноземний громадянин.

Вчора, 28 липня, працівники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та слідчого відділу відділення № 5 Одеського районного управління поліції № 1, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, затримали зловмисників, які силоміць забрали підприємця з роботи, відвезли до нього додому та під погрозою ножа забрали ще 13 тисяч гривень, мобільні телефони та інші особисті речі.

Під час невідкладних обшуків в автомобілях правопорушників поліцейські вилучили пістолет, ніж, гроші та ґаджети, здобуті злочинним шляхом.

Наразі слідство триває. Фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозр за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією УКР ГУНП в Одеській області)