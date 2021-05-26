В Одесі затримали трьох підозрюваних у розбійному нападі та незаконному позбавленні волі

На одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Варненській зловмисники зав’язали з незнайомцем розмову, а потім заштовхали його до автомобіля й повезли на околицю міста. По дорозі, погрожуючи ножем, правопорушники відібрали у потерпілого гроші, банківську карту та смартфон, а щоб дізнатися до них паролі – жорстоко побили.

Отямившись біля водойми поблизу Об’їзної дороги, 22-річний хлопець вийшов на трасу та покликав на допомогу правоохоронців, що проїжджали мимо. По гарячих слідах «Mercedes», на якому пересувалися правопорушники, поліцейські наздогнали і в автомобілі виявили всі речові докази.

«Фігурантів — двох одеситів віком 27-ми і 28-ми років та 31-річного громадянина сусідньої держави — затримали в процесуальному порядку та оголосили їм підозри за ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує затриманим за скоєне, – до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», — зазначив старший слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Артур Котенко.

Одеське районне управління поліції № 1