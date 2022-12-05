В Одесі затримали громадянку Молдови, яка займалася сутенерством

Жінка, користуючись складною ситуацією в Україні, пов’язаною з воєнним станом, втягувала дівчат в заняття проституцією.

Працівники Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області встановили, що 35-річна іноземка, оселившись в Одесі, організувала злочинну діяльність, пов’язану з наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду та втягненням жінок з поганим матеріальним забезпеченням у зайняття проституцією. Для цього правопорушниця винайняла окрему квартиру в центрі міста та підшукала за розміщеними нею в Інтернеті оголошеннями підходящих українок у скрутному становищі.

Оперативники разом зі слідчими відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 провели обшуки в борделі, за місцем мешкання фігурантки та кількох осіб, пов’язаних із нею та її «бізнесом». В ході санкціонованих заходів поліцейські виявили та вилучили чорнові записи, телефони, гроші, отримані з протиправної діяльності, в сумі 55-ти тисяч гривень та інші речові докази.

На даний час на підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушниці про підозру у втягненні кількох осіб в зайняття проституцією, сутенерстві. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за рішенням суду, обрали їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області