Шахрайство з кредитними картками на ₴800 тис.: судитимуть заступницю начальника відділення банку

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступниці начальника Краснокутського відділення одного з банків за фактом шахрайства та незаконних дій з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 190, чч. 1, 2 ст. 200 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що заступниця начальника одного з банківських відділень у 2018 році шляхом обману отримала доступ до приватних кабінетів інтернет-банкінгу.

Зазначена жінка незаконно перераховувала грошові кошти, які містились на кредитних картках 17 клієнтів банку, на інші банківські рахунки, а також знімала їх готівкою. Загальна сума матеріальної шкоди складає майже 800 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювало СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР у Харківській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури