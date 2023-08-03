В Одесі затримали юрисконсульта «партії Шарія», який працював на російську воєнну розвідку

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Контррозвідка Служби безпеки провела в Одесі багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру).

Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет і ударів дронами-камікадзе.

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За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області.

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Після повномасштабного вторгнення рф він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до «військового комісаріату Криму».

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Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського гру Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником фсб.

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Він дав підписку про негласне співробітництво на користь рф, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім «Diezel». Фігурант отримав 500 доларів США «авансу» за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих.

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Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.

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Комунікацію з воєнною розвідкою рф агент підтримував через анонімний чат у популярному месенджері, звідки видаляв всю інформацію після кожного сеансу зв’язку.

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Згодом для прикриття він влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

  • – мобільні телефони та електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності;
  • – зброю та боєприпаси, які направлено на експертизу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Контррозвідники спецслужби ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника – ще пʼятьох кадрових співробітників гру рф з числа його близького оточення.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським гру, отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє Телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі.

Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді.

Спецоперацію з викриття проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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