В Одеській області на одержані хабара затримано майора поліції (фото)

1,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди вимагав співробітник сектору кримінальної поліції одного з відділень Лиманського відділу одеської поліції за уникнення кримінальної відповідальності. Хабарника затримано під час передачі йому грошей.

До працівників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся 26-річний чоловік та повідомив про протиправні дії одного зі співробітників поліції Одещини. Після перевірки інформація знайшла своє підтвердження.

Встановлено, що оперуповноважений сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області вимагав від чоловіка неправомірну вигоду. Майор поліції запропонував допомогти уникнути покарання 28-річному братові заявника, якого затримали за скоєння грабежу. Свої послуги поліцейський оцінив у 1,5 тисячі доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаїв, за процесуального керівництва прокуратури області, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Хабарника затримали під час передачі йому домовленої суми — 1,1 тисячі доларів США та 11,5 тисячі гривень. Гроші вилучили.

Фігуранту вже оголошено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Наразі майор поліції затриманий в порядку статті 208 КПК України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України