У Хусті затримали торговця метамфетаміном, який вже був судимий за розбій

В ході відпрацювання оперативної інформації співробітники кримінальної поліції Хустського районного управління поліції затримали 32-річного місцевого жителя, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

Поліцейські встановили, що після звільнення із в’язниці він почав розповсюджувати серед місцевих жителів наркотики.

Для викриття та припинення його злочинної діяльності оперативники провели ряд негласних заходів та встановили місце наступної зустрічі з клієнтом.

Зловмисника, за силової підтримки бійців КОРД, затримали одразу після передачі метамфетаміну та отримання взамін грошових коштів.

Відповідно до статті 208 КПК України наркоторговця помістили до ізолятора тимчасового тримання.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантові про підозру та звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

За скоєне торговцю наркотиками загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області