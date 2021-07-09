В Одеській області шестеро осіб постануть перед судом за земельні махінації

На Одещині викрито та припинено діяльність групи осіб, яка за підробленими документами привласнювала земельні ділянки для подальшого продажу. Фігурантам злочинної схеми вже повідомлено про підозру.

Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ здійснюється оперативний супровід кримінального провадження, розпочатого Одеською обласною прокуратурою за фактом шахрайських дій із земельними ділянками, вчинених в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів та їх використання.

Встановлено, що у 2018 році група осіб – мешканці Одеської, Донецької та Черкаської областей – змовилася з метою заволодіння земельними наділами, розташованими у курортній зоні Одещини. Співучасники надавали до Державного кадастрового реєстру підроблені документи на одержання ділянки на території Таїровської селищної ради. Згодом на підставних осіб реєструвалося право власності на виділене нерухоме майно та в подальшому продавали землю добросовісним покупцям.

Оперативники ДВБ НПУ та слідчі одеської поліції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели у фігурантів 13 санкціонованих обшуків. Під час заходів вилучено документи та бланки, печатки та штампи, мобільні телефони і «чорнові» записи.

За ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 і ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України оголошено про підозру шістьом учасникам земельної афери. До суду подано клопотання на обрання запобіжних заходів. Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України