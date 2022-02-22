Мешканця Львівщини засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування та розбещення малолітніх

За публічного обвинувачення Жовківської окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у зґвалтуванні, примушуванні до вступу в статевий зв’язок, статевому насильстві та розбещенні малолітніх дітей, а також у зберіганні дитячої порнографії (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156 , ч. 1 ст. 301-1 КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що засуджений регулярно запрошував до себе у гості дітей, де з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв стосовно малолітніх дії сексуального характеру.

Один із потерпілих розказав татові про вчинення відносного нього протиправних дій. Дізнавшись про це, батько хлопчика звернувся до правоохоронців, які спіймали фігуранта на гарячому.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка на його персональному комп’ютері правоохоронці виявили також відеофайли із дитячою порнографією.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури