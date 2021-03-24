В Одеській області заблоковано масштабну міжнародну оборудку на ₴20 млн.

Співробітники ГУ ДФС одес спільно із співробітниками Одеської митниці, прикордонниками Одеського загону, ДСР та СБУ зупинили незаконне переміщення тютюнових виробів через державний кордон.

Під час огляду вантажу «серветки», який прибув у морському контейнері правоохоронці виявили понад 500 ящиків тютюнових виробів іноземного виробництва. Приблизна орієнтовна вартість виявленого сягає 20 мільйонів гривень.

Наразі проводиться огляд та встановлення фактичної кількості тютюнової продукції.

Державна фіскальна служба України