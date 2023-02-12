В одеському дворі запалав «BMW», а за ним «Lexus», «Nissan» і «Ford»

Подія сталася сьогодні близько третьої години ночі біля багатоповерхового будинку на вулиці Асташкіна в Приморському районі міста.

Попередньо встановлено, що першим зайнявся автомобіль «BMW», а потім вогонь перекинувся на припарковані поряд «Lexus», «Nissan» і «Ford». Транспортні засоби частково пошкоджені вогнем.

Зараз на місті події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники кримінальної лабораторії. Встановлюються обставини події, попередня причина займання – підпал. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Одеське районне управління поліції № 1