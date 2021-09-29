В Одессе 17-летний «герой» угрожал прохожим пистолетом

Опубликовано

В Одессе полицейские задержали 17-летнего парня, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.

Злоумышленник не смог назвать причину своего поведения, сообщила патрульная полиция Одесской области.

В Одессе полиция задержала 17-летнего парня, который угрожал прохожим пистолетом / фото facebook.com/odesapolice

По ее данным, в среду утром, 29 сентября, патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет.

«17-летний одессит находился в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения», – говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также мать несовершеннолетнего парня. // УНИАН

Like

Метки:

Читайте также: