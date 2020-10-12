В Одессе 19-летний отморозок ударил и ограбил женщину

Преступнику грозит до семи лет тюрьмы.

Ночью на улице Академика Заболотного парень напал на одесситку, когда та возвращалась домой.

Ударив женщину кулаком в лицо, так, что она потеряла сознание, разбойник отобрал у нее телефон, а затем с помощью банковского мобильного приложения снял с ее карты около 40 тыс гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Нападавшим оказался 19-летний одессит, который ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

Парню предъявили подозрение по ч.1 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. За содеянное ему грозит до семи лет тюрьмы. // odessa.online