В Одессе чиновника подозревают в «торговле» надбавками для военных из ООС

Служба безопасности Украины в Одесской области задержала чиновника по подозрению в «торговле» надбавками для военных из ООС. Он требовал до 50% «отката» от суммы премии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Одесской области.

По данным следствия, чиновник почти год «торговал» надбавками для военных, которых отправляли на службу в зону операции Объединенных сил (ООС). За возможность получить максимальную премию он требовал половину из полученной суммы.

Отмечается, что в подчинении чиновника находилось около 500 человек, из которых более 90% постоянно ездят на ротацию в зону ООС. По предварительным данным, он со своими подельниками получал доход в сумме не менее 70 тысяч гривен ежемесячно.

Для реализации схемы по «торговле» надбавками чиновник привлек четыре человека. Они собирали деньги с военных, при получении ими надбавок. Во время такой передачи один из офицеров-посредников был задержан с поличным.

Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и направлении материалов в суд для избрания ему меры пресечения.