В Одессе гражданка Молдовы на улице застрелила мужчину (видео)

Женщина утверждает, что не хотела никого убивать, а защищалась.

В Одессе иностранка на улице застрелила мужчину после словесной перепалки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что убийство совершено около 03:00 на улице Чернышевского.

Между 35-летней женщиной и двумя прохожими началась словесная перепалка, в ходе которой она выстрелила одному из мужчин в грудь.

«21-летний потерпевший от полученного ранения скончался. Женщина с места преступления скрылась и спряталась в ближайшем магазине. Правоохранители ее задержали, а оружие, приспособленное для отстрела патронов типа «Флобер», изъяли», — сказано в сообщении.

Действия фигурантки следователи квалифицировали как умышленное убийство. Ей объявили подозрение по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, задержанная – гражданка Молдовы. Подозреваемая утверждает, что не хотела никого убивать, а защищалась, так как один из мужчин «начал ее хватать».