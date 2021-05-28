В Одессе массово обыскивают частные учебные центры для моряков  

Следственные действия проводит одесская полиция сразу в нескольких коммерческих учебных центрах для моряков.

В частности, как сообщили «Думской» очевидцы, правоохранители обыскивают Черноморский тренажерный центр на Базарной, 3а, офисы морских агентств на Большой Арнаутской, 2 и 61, а также помещение компании Marine Іnspector на площади 10 Апреля. Возможно, есть и другие адреса.

По данным журналистов, действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена.