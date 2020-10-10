В Одессе мужчина «под кайфом» угрожал взорвать себя и двух малолетних детей

Полицейские привлекли к ответственности 37-летнего жителя Малиновского района Одессы, который угрожал подорвать двух своих малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одессы, передает УНН.

«Поздно вечером мужчина взял 5-летнюю дочь и 10-летнего сына и пошел с ними из дома, позвонив сожительнице на работу с угрозами взорвать себя вместе с их общими детьми. Женщина немедленно обратилась за помощью в полицию. На поиски ее мужа и детей были ориентированы личный состав территориального отдела полиции, работники батальона полиции особого назначения и кинологи. За несколько часов разыскиваемых нашли в одном из дворов в Приморском районе города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети были в порядке, их передали матери.

«Вместе с тем отец находился в неадекватном состоянии. При поверхностной проверке у него обнаружили сверток с наркотическим веществом. Мужчину полицейские направили на медицинское освидетельствование для установления наличия наркотических веществ в крови, результаты которого будут чуть позже», — сообщили в полиции.

Пока что по факту изъятого в Шевченковском отделении полиции правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого вещественные доказательства направили на экспертизу.

За совершение домашнего насилия над членами семьи в отношении правонарушителя составили прокол за ст.173-2 КУоАП и применили срочное запрещенное предписание сроком на 10 суток.