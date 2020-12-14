В Одессе один подросток жестоко избил другого за «сплетни в соцсети»

Парню грозит до восьми лет лишения свободы

В Одессе 16-летний парень жестоко избил подростка за то, что тот якобы распространял о нем сплетни в социальной сети. Нарушителя скоро будут судить.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным правоохранителей, обвинительный акт уже направлен в суд.

Оба несовершеннолетних – обвиняемый и 15-летний потерпевший – живут в Малиновском районе Одессы. До случившегося ни разу друг друга не видели, только общались в Сети. На улице они встретились случайно, когда говорили с общим знакомым.

Поняв в ходе разговора, кто есть кто, старший подросток набросился на младшего и несколько раз ударил в лицо. Так он «проучил» мальчика за якобы сплетни в соцсетях.

В результате нападения пострадавший получил перелом носа и черепно-мозговую травму.

Нарушителю объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении. Подростку грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас он на домашнем аресте. // Сегодня