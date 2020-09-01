В Одессе охранники ЦПШ Кивалова напали на протестующих

Сегодня начался первый учебный год в новой частной школе Одессы – в Международной школе «Одесса», которая строилась за счет бюджетных средств на выделенной бесплатно городом земле, как социальная церковно-приходская школа.

Как заявил автор и вдохновитель проекта – бывший народный депутат Украины Сергей Кивалов, огромное здание площадью 22 тыс. кв. м рассчитано на 1200 детей, в которых помимо школьных предметов дети должны были заниматься в различных спортивных секциях и кружках.

Однако 1 сентября в школу пошли учиться только 200 юных одесситов. И связано это не с тем, что нет желающих учиться. Школы Одессы переполнены, дети вынуждены учиться в две смены. Особенно остро вопрос стоит для района Французского бульвара и Аркадии, где за последние годы выросли десятки высотных новостроек.

Дело в том, что заявленная, как бесплатная церковно-приходская школа после введения в эксплуатацию стала частным учебным заведением, в котором месяц обучения стоит 11779 грн. Эта сумма больше, чем год обучения в некоторых одесских вузах. А вступительный взнос в новую школу составляет 25 000 грн.

Возмущенные таким обманом родители и общественные активисты сегодня провели пикет у стен частной школы. Попытались одесситы пройти на территорию учебного заведения, чтобы выяснить у почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова, метаморфозы превращения социального объекта в дорогостоящий. Однако охрана частного учебного заведения не просто не пустила горожан на территорию, но и устроила драку.

Вот так начался процесс обучения в самой скандальной школе Одессы. // Odessa de Facto