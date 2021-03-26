В Одессе похитили парня и требовали миллион долларов за освобождение

Правоохранители задержали похитителей и заказчика преступления.

В Одессе злоумышленники похитили 20-летнего юношу и требовали за его освобождение 1 миллион долларов.

Об этом в Facebook сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, юношу в ночь с 23 на 24 марта похитили в Одессе. На взятом напрокат автомобиле потерпевшего вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире.

Свои условия похитители сообщили отцу парня по телефону – 1 млн долл. или сына он больше не увидит.

«Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и полиция Одесской области моментально включились в работу, за считанные часы вычислили злоумышленников и продумали оперативную комбинацию», — написал Клименко.

Сегодня в Одессе во время передачи части денег в размере 100 тыс. долл. задержали двух подозреваемых, примерно в это же время в арендованной квартире в центре столицы спецназовцы, оперативники и следователи задержали других злоумышленников.

«Четырех фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили. Правовая квалификация преступлений – вымогательство и похищение человека. Сейчас нам известно, что все похитители – выходцы из одной из стран Закавказья. Мы проверяем их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины», — написал Клименко.

По его словам, также задержан заказчик похищения. // УНИАН