В Одессе поймали на взятке и отпустили «защитника прав потребителей»

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за регулированными ценами Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Сергей Мельник попался вчера на взятке.

Как сообщили «Думской» источники в прокуратуре, его задержали днем на Успенской улице Одессы сотрудники облуправления стратегических расследования Нацполиции, которые перед этим старательно документировали противоправную деятельность чиновника.



Однако следователь Государственного бюро расследований отказался объявлять ему о подозрении и подписывать документ о задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. В итоге Мельник спокойно уехал на своей машине.

Отметим, что до недавнего времени Сергей Мельник исполнял обязанности руководителя всего регионального главка службы. Ранее он делал карьеру в налоговой.

По данным «Думской», никто прощать Мельника не собирается, и ГБР объявит ему о подозрении в ближайшее время.