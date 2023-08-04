Поліцейського підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури співробітнику Бучанського РУП ГУНП в Київській області повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.

До цього, поліцейський неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо.

Правоохоронця затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури, у тому числі ювенальних.

Київська міська прокуратура