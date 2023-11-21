Правоохоронці столичного метрополітену затримали збувачку наркотиків

Поліцейські вилучили у жінки амфетамін, який вона планувала продати в одному з районів столиці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами.

Під час реалізації оперативної інформації слідчі управління поліції в метрополітені під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, а також за підтримки оперативників Департаменту внутрішньої безпеки та співробітників кінологічної служби, припинили злочинний «бізнес» з продажу наркотиків.

Як розповів слідчий управління поліції в метрополітені Сергій Телега, правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі наркотику замовнику:

«Ми задокументували факт збуту, провівши оперативні закупки. Під час обшуку за місцем мешкання правопорушниці виявлено та вилучено згортки з наркотичною речовиною амфетамін загальною вагою більше ста грамів. Порушницею виявилася 29-річна місцева жителька. Вона продавала наркотики під час особистих зустрічей з клієнтами».

Вилучені заборонені речовини правоохоронці направили на проведення експертного дослідження, а наркозбувачку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені за погодження із Подільською окружною прокуратурою фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Правопорушниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва