9 років ув’язнення за умисне вбивство співмешканки отримав житель Чернівців

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 42-річного жителя Чернівців визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні цього року, обвинувачений на ґрунті раптово виниклої суперечки вбив свою 44-річну співмешканку. Він завдав жінці численні удари, використавши навіть дерев’яний брус. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

Свою вину чоловік визнав повністю. Пояснив, що конфлікт виник через те, що жінка вживала алкоголь, всупереч їхній домовленості.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура