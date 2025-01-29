У Києві оперативники затримали чоловіка, який задушив товариша простирадлом
Після розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник задушив товариша. Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру. За вчинене киянину загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
До поліції Шевченківського району надійшло повідомлення, що у кімнаті гуртожитку виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативники та судово-медичний експерт.
Правоохоронці встановили, що в той день чоловіки разом розпивали алкогольні напої та між ними виник конфлікт. Після застілля зловмисник накинувся на товариша та задушив його простирадлом . Поліцейські затримали 22-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet